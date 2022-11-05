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Derbi öncesi Galatasaray taraftarı Vodafone Park'a gitti. Stadın önüne gidip tezahürat yaptılar. Stadın çatısına meşale attılar

Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş stadının önüne gidip tezahüratlarda bulundu ve meşale yaktı.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 15:16
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Galatasaray taraftarı Vodafone Park'a gitti. Stadın çatısına meşale attılar. Stadın önüne gidip tezahürat yaptılar

Derbi öncesi Galatasaray taraftarı Vodafone Park'a gitti. Stadın önüne gidip tezahürat yaptılar. Stadın çatısına meşale attılar
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide bu akşam Beşiktaş ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, ligde 22 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Galatasaray 21 puanla 5'inci sırada yer alıyor. İki takımda bu akşam galibiyet için karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi ise iki takımın taraftar grupları arasında dikkat çeken olaylar yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların Galatasaray stadının önüne pankart asmasından sonra, Galatasaraylı taraftarlardan misilleme geldi.

Gece saatlerinde Vodafone Park'ın önüne gelen 20-30 kişilik Galatasaray taraftarı, stadyum önünde meşalelerle tezahüratlarda bulundu.

Bazı taraftarlar, yanan meşaleleri stadyum içine doğru fırlattı. Atılan meşalelerden bir tanesinin stadyumun içine düştü.

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