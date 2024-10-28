Galatasaray taraftarından büyük kareografi hazırlığı. Beşiktaş karşısında şov yapacaklar

Trendyol Süper Lig​'de 10'uncu haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele saat 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip derbiyi hakem Arda Kardeşler​ yönetecek.

RAMS PARK KAPALI GİŞE

Galatasaray-Beşiktaş derbisi için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi. Kombine biletlilerin de maça gelmesiyle birlikte tribünlerde 50 bini aşkın seyircinin yer alması bekleniyor. Derbi maçı 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

ASLANLARDAN KOREOGRAFİ ŞOV

Öte yandan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların şov hazırlığı sürüyor. Dev maçta aslanlar tribünlerde büyük bir görsel şölen yaşanacak. Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'ın derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir koreografi hazırladığı belirtildi.

GS STORE'DA BÜYÜK HAZIRLIK

Maç günü taraftar ürünlerinin satıldığı GS Store mağazasında da büyük bir hazırlık var. Derbi öncesi mağazalardaki ürün stokları yenilendi. Yönetim yeni ürünlerden de iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.