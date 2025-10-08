Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’in Nijerya Milli Takımı kampındaki görüntüleri sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini topladı.

GALATASARAY TARAFTARLARI GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ

Hatırlanacağı üzere Osimhen, Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmış, ardından özel uçakla Türkiye’ye getirilmiş ve Galatasaray sağlık heyeti tarafından tedavi edilmişti. Nijeryalı golcü bu süreçte 3 maçta forma giyememişti. Nitekim iyileştikten ve üst üste iki maç ilk 11'de forma giydikten sonra Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri’nde 10 Ekim’de Lesotho ve 14 Ekim’de Benin’e karşı oynanacak maçlar için yeniden milli takıma çağrıldı. Ancak kamptan paylaşılan bir fotoğraf, Galatasaray taraftarlarını adeta isyan ettirdi.

OSIMHEN'İN BİLEĞİNE SARILAN BANDAJ TEDİRGİN ETTİ

Görüntülerde Osimhen’in sol bileğine bandaj yapıldığı görülürken antrenman sahasının yarısının toprak olması dikkat çekti. Taraftarlar sosyal medyada tesislerin yetersizliğine tepki gösterirken, yıldız golcünün yeniden sakatlanma ihtimalinden dolayı duydukları endişeleri dile getirdi.

OKAN BURUK DA ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Okan Buruk daha önce bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Afrika'ya milli takımlara futbolcu gönderirken daha çok tedirgin olduklarını çünkü saha zeminlerinin sakatlığa davetiye çıkardığını ifade etmişti.