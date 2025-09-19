Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray’ın Frankfurt'a 5-1 mağlup olduğu maçta takımının ikinci golünü kaydeden Can Uzun, sarı-kırmızılı tribünler önünde yaptığı “sus” işaretiyle dikkat çekmişti. Bu sevinç, Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini topladı.

"KUTLAMAM GALATASARAY'A YÖNELİK DEĞİLDİ"

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“İlk Şampiyonlar Ligi golümü attığım için mutluyum. Elbette dünkü kutlamam Galatasaray’a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane duygusal bir kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır.”