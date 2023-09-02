Galatasaray taraftarını üzecek haber. Barcelona'dan transferin son gününde imza şov

Editör: Ufuk Cingöz

La Liga ekibi Barcelona, Avrupa'da transferin son gününde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Katalan devi, Atletico Madrid'den Joao Felix ve Joao Cancelo'yu kadrosuna kattı.

Geçen sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix, yine kiralık olarak Barcelona'ya transfer oldu. Portekizli oyuncunun adı Galatasaray ile de anılıyordu.

Diğer taraftan Barcelona, Manchester City'den Joao Cancelo'yu da kiralık olarak renklerine bağladı.

Cancelo, geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirmişti.