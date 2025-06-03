Galatasaray taraftarını yasa boğan ölüm! Sevinç hüzne döndü

Denizli’nin Buldan ilçesinde, Galatasaray Taraftar Grubu’nun Alanyazı Meydanı’nda düzenlediği şampiyonluk kutlaması büyük bir coşkuyla devam ederken, beklenmedik bir olay yaşandı. Kutlamalar sırasında alanda bulunan Yeter Çimencioğlu (56), aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin hemen ihbar etmesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çimencioğlu’na ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hızla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Yeter Çimencioğlu, burada yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sonlandırıldı.

SEVİNÇ HÜZNE DÖNÜŞTÜ

Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için bir araya gelen kalabalık, bu ani ölümle büyük bir üzüntü yaşadı. Buldan Galatasaray Taraftar Grubu, yaptığı açıklamada, “Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Muzaffer Çimencioğlu’na ve eşi Yeter Çimencioğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.