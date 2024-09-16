Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen iddiası

Yaz transfer dönemi artık sona ererken pek çok futbolsever için en büyük gelişme Victor Osimhen’in Galatasaray’a gelmesi oldu.

100 milyon euroluk piyasa değeri ile aktif en iyi golcüler arasında gösterilen Victor Osimhen flaş bir kararla Napoli’den Galatasaray’a kiralık olarak geldi.

PERFORMANSI MEST ETTİ

Süper Lig’de bu hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

5-0 kazanılan maçta Abdülkerim Bardakçı’ya asist yapan Victor Osimhen performansıyla takdir topladı.

Daha şimdiden “Sezon sonu Osimhen’in bonservisi alınabilir mi” soruları sorulurken flaş bir iddia ortaya atıldı.

"OCAK AYINDA CHELSEA'YE GİDECEK"

Canlı yayında konuşan Rıdvan Aksu yıldız futbolcunun ara transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye transfer olacağını belirtti.

İngiliz kulübü geçtiğimiz sezonda Victor Osimhen ile ilgilenmiş ancak bonservisini almak için yaptıkları 75 milyon euroluk teklif reddedilmişti.

FENERBAHÇE KARŞISINDA İLK 11'DE OLMASI BEKLENİYOR

Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçında yer alması beklenmezken Victor Osimhen’in ilk 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.