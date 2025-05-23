Galatasaray taraftarını yıkan haber geldi: Osimhen

Suudi basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Al Hilal kulübünün yetkilileri, Victor Osimhen ile anlaşmaya vardı.

Nijeryalı oyuncu ile Al Hilal kulübünün üç yıllık anlaşma sağladığı ve 45 milyon euro yıllık maaş alacağı iddia edildi. Ayrıca Napoli kulübüne 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödeneceği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK KÖTÜ HABERİ VERMİŞTİ

Galatasaray'ın kazandığı 25. şampiyonlukta başrolü oynayan Osimhen için geçtiğimiz günlerde başkan Dursun Özbek "Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon euroluk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız" ifadelerini kullanmıştı.