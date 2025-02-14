Galatasaray taraftarının ateş püskürdüğü Kaan Ayhan'dan açıklama

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Galatasaray taraftarının ateş püskürdüğü Kaan Ayhan'dan açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Kaan Ayhan sosyal medyadan bir açıklama yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 kaybeden Galatasaray turu zora soktu. Skor 2-1 durumdayken Kaan Ayhan ikinci yarının başlarında kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Kaan Ayhan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

KAAN AYHAN'DAN AÇIKLAMA

Kaan Ayhan "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiç seçmedim. Bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."

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