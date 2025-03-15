Galatasaray taraftarları çıldırdı! Osimhen için bunu da yaptılar

Galatasaray’a sezon başında kiralık olarak katılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, Galatasaray’da rüya gibi bir sezon geçiriyor. Galatasaray formasıyla ligde ve Avrupa maçlarında toplamda 29 maçta 26 gol 5 asist yapan Osimhen, sarı kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

İtalyan takımı Napoli, Osimhen’in bonservisi için yaklaşık 65 Milyon Euro değer biçti.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Rasim Zaimoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 35 milyon Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, "Herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese 70 milyon dolar eder. Arkadaşlar bir kampanya başlatalım. 100 bin dolar ödeyecek taraftarlarımız var" demişti.

"NORVEÇ'TEKİ EVİNİ OSİMHEN İÇİN SATIYOR!"

Galatasaray Genel Kurul Üyesi olduğunu iddia eden bir kadın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Osimhen’in bonservisi için kulüp tarafından İBAN paylaşılması halinde Norveç’te bulunan 1 milyon Euro değerindeki evini satıp Osimhen için bağışlayacağını açıkladı.

X hesabından paylaşımda bulunan kadın şunları söyledi,

"Galatasaray, Victor Osimhen için IBAN açarsa Norveç'te ki evimi yaklaşık olarak 1 Milyon € bulan değeriyle sattıp o parayla Victor Osimhen'in alınması için kullanacağım ve dekontu buradan paylaşacağım. Yeter ki IBAN açın. Gerisini Galatasaray taraftarına bırakın!"

Galatasaray, Victor Osimhen için IBAN açarsa Norveç'te ki evimi yaklaşık olarak 1 Milyon € bulan değeriyle sattıp o parayla Victor Osimhen'in alınması için kullanacağım ve dekontu buradan paylaşacağım. Yeter ki IBAN açın. Gerisini Galatasaray taraftarına bırakın!@GalatasaraySK — Nisa Yaren Aslan (@nisayarenaslan) March 14, 2025

Galatasaray Genel Kurulu Üyesi olduğunu iddia eden kadının bu paylaşımı bazı Galatasaray taraftarları tarafından destek görürken, diğer bir kesim ise paylaşıma tepki gösterdi.

İşte paylaşımın altına gelen bazı yorumlar: