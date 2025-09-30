Galatasaray taraftarları Liverpool'a uykusunu haram etti!

Galatasaray taraftarları Liverpool'a uykusunu haram etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam 22.00'de sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, dün gece Liverpool kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişekler patlatarak adeta Liverpoollu oyunculara uyku uyutmadılar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Liverpool, bir sürpriz ile karşılaştı. Merseyside ekibinin kaldığı otel önünde toplanan Galatasaray taraftarları, havai fişekler patlattı.

GALATASARAY TARAFTARINDA LIVERPOOL'A ŞOK SÜRPRİZ!

Liverpool, son antrenmanını kendi tesislerinde yaptıktan sonra İstanbul'a geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Ancak gece geç saatlerde Galatasaray taraftarları otelin önüne giderek havai fişekler patlattı. Gürültü nedeniyle Liverpool kafilesindeki futbolcular uykularından uyandı.

Geceyi huzursuz geçiren Liverpool, bu akşam oynanacak dev maç öncesi beklenmedik bir sürpriz yaşamış oldu.

İşte o anlar;

