Galatasaray taraftarları Liverpool'a uykusunu haram etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak olan Liverpool, bir sürpriz ile karşılaştı. Merseyside ekibinin kaldığı otel önünde toplanan Galatasaray taraftarları, havai fişekler patlattı.

Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli oldu

GALATASARAY TARAFTARINDA LIVERPOOL'A ŞOK SÜRPRİZ!

Liverpool, son antrenmanını kendi tesislerinde yaptıktan sonra İstanbul'a geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Ancak gece geç saatlerde Galatasaray taraftarları otelin önüne giderek havai fişekler patlattı. Gürültü nedeniyle Liverpool kafilesindeki futbolcular uykularından uyandı.

Geceyi huzursuz geçiren Liverpool, bu akşam oynanacak dev maç öncesi beklenmedik bir sürpriz yaşamış oldu.

İşte o anlar;

THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp — Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025

Nice maçından önce Fenerbahçe'yi yıkan haber!

Türk futbolunda skandal hata! Hükmen mağlubiyet kapıda

Jose Mourinho'dan flaş sözler!

Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...