Galatasaray taraftarları Muslera’dan özür dileyecek. Rekora hazırlanıyor

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Muslera rekora hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci, bu akşam oynanacak Konyaspor maçında sarı kırmızılı forma ile en çok maça çıkan oyuncu unvanını Bülent Korkmaz’dan alacak.

Süper Lig’de en çok maça çıkan yabancı oyuncu olan Muslera, Galatsaray’da geçirdiği 14 sezonda 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ÖZÜR DİLEYECEK

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası taraftarların tepki gösterdiği isimler arasında Muslera da yer alıyordu. Taraftarların ıslıkladığı Uruguaylı kalecinin gösterdiği tepki, takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Galatasaraylı taraftarların, Muslera’nın gönlünü almak için harekete geçtiği öğrenildi. Taraftarların tecrübeli kaleci için pankart hazırladığı belirtiliyor. Öte yandan Konyaspor maçında tribünlerin dolu olması bekleniyor.

Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığı 428 karşılaşmada kalesinde 416 gol gören Muslera, bu süre zarfında 161 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.