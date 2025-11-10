Galatasaray'ın yaz transfer döneminde tapusunu aldığı Victor Osimhen, gündemden düşmüyor. Geride kalan sezon kiralık olarak parçalı formayı giyen başarılı oyuncu, bu sezonda da göz kamaştırmaya devam ederken, kendisi için transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

CHELSEA VICTOR OSIMHEN'İ YENİDEN GÜNDEMİNE ALDI

İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeniden Victor Osimhen ile ilgileniyor. Osimhen ile Napoli'de oynadığı dönemde ilgilenen ancak o dönem transferi gerçekleştiremeyen Londra ekibinin, bu sezon sonunda da 27 yaşındaki golcünün transferi için yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.

