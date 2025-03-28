Galatasaray taraftarlarını uyardı

Galatasaray Süper Lig'de Beşiktaş ile kritik bir maça çıkmak için hazırlanırken taraftarlarını ise önemli bir konuda uyardı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Değerli Taraftarlarımız,

Galatasaray Spor Kulübü tarafından çağrı merkezi yoluyla dergi, almanak, çizgi roman, imzalı forma veya başkaca bir ürün satışı gerçekleştirilmemekte ve herhangi bir bağış toplama faaliyeti yürütülmemektedir. Bu sebeple, “Galatasaray Spor Kulübü adına” veya “Galatasaray Spor Kulübü’nden” yapıldığı söylenen, ürün satma veya bağış toplama amaçlı aramalara itibar edilmemesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü