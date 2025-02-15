Galatasaray tarihi geliri çok kötü harcadı

Kaynak: Sabah
Galatasaray tarihi geliri çok kötü harcadı

Galatasaray’ın AZ Alkmaar’a karşı aldığı 4-1’lik mağlubiyet sonrası transferde yapılan hatalar yeniden gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Sacha Boey’den kazandığı 30 milyon euroluk tarihi geliri çok sayıda sağ beke harcamasına rağmen bir türlü beklediği verimi alamadı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fransız sağ bekin boşluğunu bir senedir dolduramayan sarı kırmızılılar, iki sağ bek ve iki sol bek transferi için kasasından 30 milyon euro çıkarmayı göze aldı.

9 milyon Euro yatırım yapılan Jelert yetersiz kaldığı için yerine Frankowski 1 milyon Euro'ya kiralandı ve satın alma opsiyonu 7 milyon euro.

Sağ bek kadar sol bek pozisyonu da kulübü mali açıdan hırpaladı. Sezon sonunda 8 milyon Euro'ya bonservisi alınacak Jakobs sürekli sakatlandığı için Eren Elmalı'ya yaklaşık 3.5 milyon Euro ödendi.

Ancak kadro planlamasından yaşanan aksaklıklar yüzünden Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bu bölgede oynamaya devam etti.

Son Haberler
Fenerbahçe’nin sürpriz Dzeko planı ortaya çıktı
Fenerbahçe’nin sürpriz Dzeko planı ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan Van'a kayyum atanmasına sert tepki!
Ekrem İmamoğlu'ndan Van'a kayyum atanmasına sert tepki!
Önce çaldı, sonra bıçaklayarak öldürdü
Önce çaldı, sonra bıçaklayarak öldürdü
Teğmenlerde gündemi sarsacak dava!
Teğmenlerde gündemi sarsacak dava!
Sahte olduğun bir gün sonra öğrendi: Soluğu karakolda aldı
Sahte olduğun bir gün sonra öğrendi: Soluğu karakolda aldı