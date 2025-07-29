Galatasaray tarihinde adı var ama kulübü yok!

Galatasaray'ın 2016 yılında Levski Sofya ile oynadığı hazırlık maçında 14 yaşındayken forma giyen Mustafa Kapı, sarı kırmızılı kulübün tarihinde A takım forması giyen en genç oyuncu.

Kapı ilk resmi maçına da 2018 yılında 16 yaşındayken Sivasspor karşısında çıkmış ve kulüp tarihine geçmişti.

Sarı-kırmızılıların büyük umutlar beslediği Mustafa Kapı, 2020 yılında 18 yaşındayken takımdan ayrılarak Fransız ekibi Lille'e imza atmıştı.

Ancak Fransız ekibinde kariyerini devam ettiremeyen genç oyuncu, sonrasında Türkiye'ye döndü. Kapı, Lille'den döndükten sonra Adana Demirspor ile anlaştı ancak burada da varlık gösteremedi.

Bir türlü beklentileri karşılayamayan oyuncu, alt lig takımlarından Kastamonuspor'a imza attı.

Mustafa Kapı'nın Kastamonu kariyeri de istediği gibi gitmedi. Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunun tamamlanmasıyla birlikte 10 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz kaldı.

Galatasaray 2010 yılında sözleşme uzatılması için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamış ve Mustafa Kapı'yı kadro dışı bırakmıştı. Kulüp 5 yıl önce konuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

''Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.''