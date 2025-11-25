UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon tek temsilcimiz olan Galatasaray, bu akşam Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Aslan, bu mücadeleden galip ayrılırsa tarihinde bir ilki yaşayacak.

GALATASARAY İÇİN 3 PUANDAN FAZLASI

Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında serisini 4 maça çıkaracak. Sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup eden Cimbom, Union Saint-Gilloise'yı da mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında üst üste 4 maç kazanmış olacak.