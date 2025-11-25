UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon tek temsilcimiz olan Galatasaray, bu akşam Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olan Aslan, bu mücadeleden galip ayrılırsa tarihinde bir ilki yaşayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor! 8 eksikle 3 puan peşindeyizSpor

Galatasaray tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için Union Saint-Gilloise karşısına çıkıyor! - Resim : 2

İş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişİş insanı itiraf etti! O maça bahis yapmış: Futbolcuya da 20 bin dolar verilmişSpor

GALATASARAY İÇİN 3 PUANDAN FAZLASI

Devler Ligi'nde çıktığı 3 maçı kazanan Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında serisini 4 maça çıkaracak. Sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı mağlup eden Cimbom, Union Saint-Gilloise'yı da mağlup etmesi halinde tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında üst üste 4 maç kazanmış olacak.

Sadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSadettin Saran faaliyetlerine son vermişti! Tuttur'a soruşturma başlatıldıSpor
Galatasaray'a çok büyük piyango! Ademola Lookman'ın bonservis bedeli bulunduGalatasaray'a çok büyük piyango! Ademola Lookman'ın bonservis bedeli bulunduSpor
Büyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıBüyük skandal! Sahanın ortasında takım arkadaşını tokatladıSpor