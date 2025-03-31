Galatasaray tarihinin en pahalı transferi 23 maçtır ortalarda yok

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 6’ya gelen Galatasaray’da performansı büyük düşüşe geçen bir oyuncu dikkat çekiyor. Sarı kırmızılıların en pahalı transferi olan Gabriel Sara 23 maçtır takımına katkı sağlayamadı.

Sezon başında 18 milyon euro bonservis bedeli ile Galatasaray’a gelen Sara ligin ilk haftalarında attığı goller ve yaptığı asistler ile en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi. Orta sahada Torreira ile iyi bir ikili olan Brezilyalı orta saha oyuncusu 2025 yılında yaşadığı keskin düşüşle kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Geçirdiği sakatlık sonrası bir türlü eski formuna ulaşamayan Sara, çıktığı son 23 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.

Süper Lig’de deplasmanda Beşiktaş’a mağlup oldukları maçta da gol ya da asist katkısı vermeyen Sara’nın Fenerbahçe’ye karşı nasıl bir oyun oynayacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Sara’yı ilk 11’den kesmeyi düşünmese de ciddi şekilde uyarı yapması bekleniyor.

Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Sara 2 gol attı ve 7 asist yaptı.