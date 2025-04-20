Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Kaynak: AA
Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu

Galatasaray Fuzul, derbide Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 mağlup etti ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final serisini 2-1 yaparak şampiyon oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul, kupasını aldı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon takım ve finalist için ödül töreni yapıldı. Müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından önce sarı-lacivertli oyunculara, daha sonra da sarı kırmızılı oyunculara madalyaları takdim edildi. Madalyaların ardından sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

"TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğu taraftarlara armağan etti. Gecikmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını aktaran Ferit, "Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla o ruhu yansıttığımız ve şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki genç arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Tüm hafta nasıl konsantre olunur, nasıl kupa alınır bunu gösterdiler. Abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklara." diye konuştu.

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