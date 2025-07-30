Galatasaray teklif yapmıştı! İtalyanlar resmen duyurdu: Gianluigi Donnarumma için anlaşma sağlandı

Premier League devi Manchester United, Galatasaray ile de anılan Gianluigi Donnarumma için büyük bir hamle yaptı. Manchester ekibi, başarılı kaleci için kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladı.

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GIANLUIGI DONNARUMMA'DAN GALATASARAY'A KÖTÜ HABER



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Manchester United, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Son saatlerde Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtilirken, tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu ifade edildi.

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