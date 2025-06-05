Galatasaray teklifini revize etti! Victor Osimhen için çılgın maaş

Galatasaray'da kiralık sözleşmesini tamamlayan Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok talibi olan dünyaca ünlü golcü için rekor bir maaş teklifi yaptı.

GALATASARAY'DAN VICTOR OSIMHEN'E DEV MAAŞ!

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu için 15 milyon euro'luk teklifini 20 milyon euro’nun üzerine çekti. Sarı-kırmızılılar, bu yıllık ücretin 5-6 milyon euro’sunu sponsorluk anlaşmalarıyla ödemeyi planlıyor.

Mauro Icardi’nin 10 milyon euro’luk maaşında devreye giren 6+4 formülüne benzer bir teklifle bu transferin bitirilmesi amaçlanıyor.

TFF ONAY VERDİ

Galatasaray, TFF kanadından sponsorluk bedelinin harcama limitine dahil olmadığına dair sözlü onay aldı.

Öte yandan, İstanbul’dan ayrılışını erteleyen Osimhen’in bir sezon daha kiralanması da çok düşük de olsa ihtimaller arasında.

Osimhmen’in Napoli’yle olan sözleşmesini bir sezon uzatarak, 8-10 milyon euro gibi kiralama bedeliyle bir sezon daha Galatasaray’da oynayıp Avrupa’dan teklif bekleme formülü de masada bulunuyor.