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Okan Buruk: Maçın sonucu daha farklı olabilirdi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 3-2 kazanılan maç sonrası konuştu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 22:38
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Maçın sonucu daha farklı olabilirdi

Okan Buruk: Maçın sonucu daha farklı olabilirdi
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İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Bir kere daha 1. dakika net bir pozisyonu kaçırarak başladık, rakip ceza sahasına getirdik topu fazlaca. İlk yarıda çok fazla pozisyona girdik, sağ kanattan etkili geldik. İsabetli oynasak daha iyi olabilirdi. Etkili oynadık, istekliydik, elimizden geleni yaptık, çok fazla gol kaçırdık. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi, takım oyunu ortaya çıktı."

"Oyun kültürümüz gittikçe artıyor. İsteğimiz ve arzumuz var. İştahımız var. Beni en çok sevindiren şeylerden biri de hücum olarak çok güzel şeyler sunmamız, 3-2'den sonra bile bulduğumuz pozisyonlarda vardı. 5 gün sonra maça çıkacağız, fazla hazırlanma şansımız yoktu. Fark olduğunda yorgun oyuncularımızı çıkarttık ve oyuncularımızı dinlendirdik. Fiziksel olarak daha iyi olacağız."

"Cuma günü Kasımpaşa maçını düşüneceğiz şimdi. Ben geçen hafta basın toplantısında da söyledim Kerem elinden geleni yapmaya çalışıyor, antrenmanlarda da çok çalışıyor. Böyle dönemler olabilir. Ben ve takım arkadaşlarımız ona destek oluyorlar, uyarmaya da devam ediyoruz. Geçen seneki performansını da devam ettirecektir. Beklentilerinin karşılığını alacaktır. Antrenmanlardan sonra şut çalışmalarını yapıyor, çalışıyor. Kerem daha çok Galatasaray'a uzun yıllar katkı verecektir."

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