﻿Okan Buruk: Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"Bugün 3 puan kaçırdık. Maçın başından sonuna kadar üstün taraftık. Net pozisyonlardan yararlanamadık ve berabere kaldık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz"

"Oyun bizi mutlu etti. Sakatlığı süren oyuncular var, onlar da aramıza katılacak. Yeni oluşan bir takım için oyun kendini gösterdi, bundan sonraki haftalarda da daha çok gol atacağız inşallah"

Kalecinin hakkını vermek lazım iyi kurtarışlar yaptı. Uğurcan oynamadı diye seviniyorsunuz ama yerine gelen kaleci, Uğurcan'ın yiyeceği golleri kurtarabiliyor mesela"

"Bu oyunu skora yansıtamadık şu ana kadar. Farklı bir galibiyet lazım. Takımın güveni o zaman kendine gelecektir. Rakiplerimize pozisyon vermemek de sevindirici"

"Oyun bizi mutlu etti. Sakatlığı süren oyuncular var, onlar da aramıza katılacak. Yeni oluşan bir takım için oyun kendini gösterdi, bundan sonraki haftalarda da daha çok gol atacağız inşallah"

"Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 oyuncu daha kadromuza katabiliriz. Bunun için de uzun süredir zaman harcıyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra hepimiz rahatlayacağız"