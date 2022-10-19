﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmasında Galatasaray evinde Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklaması;

''Hem skor üretmek, hem de maç oynamak bizim için iyi oldu. Kupa'da da gördük, az süre alan oyuncuları görmüş olduk ve ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyun olarak görmek istediğimiz şeyi sahada yaptılar. Bütün alanlarda baskı yaptılar ve ciddiye aldılar. Fazla maç yapmamak istikrar kaybettiriyor. Burada oynamak daha önemli, rakip kim olursa olsun mücadele etmemiz gerekiyor. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum, burada bizi yalnız bırakmadılar.

Geçen hafta Süper Lig'de kazanamadık, inşallah hafta sonu kazanmak istiyoruz. Giresunspor maçı dışında oyunu kaybettiğimiz bir maç olmadı, gol atamadığımız tek maç da o maç. Bütün forvetlerimiz aynı tip oyuncular, onların da hazır olması bizim elimizi güçlendirecektir, 3 tane forvetin 2'sini sahaya atmak istiyoruz. Elimizde çok fazla oyuncu var, bizim içinde çok zor. Geçen sezon 13'üncü olunca Türkiye Kupası'nda buradan başladık, oyuncuları da burada görebiliyoruz. ''Bu niye oynamıyor, o niye burada'' diye sorular soruluyor sürekli.

Dünya Kupası'nın ardından haftada 2 maç oynayacağız, bütün oyuncuları sürekli görebileceğiz dönem olacak. Bütün oyuncuların seviyesini yukarıya çıkartmak istiyoruz." dedi.

Okan Buruk, bugün 49.yaşına girdi.