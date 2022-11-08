Icardı Okan Buruk'un saçlarını sarıya boyadı

Galatasaray'da oldukça neşeli geçen idmana, Beşiktaş derbisinde yıldızlaşan Icardi'nin paylaşımı damgasını vurdu.
Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Okan Buruk'un saçlarını sarıya boyarken bu fotğraf kısa süre içinde elden ele dolaştı.
Kısa sürede Icardi'nin paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.
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