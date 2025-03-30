Galatasaray tepetaklak!

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı, çok yüksek skorlu geçen maçta 112-110 mağlup ederek 10. galibiyetine ulaştı.

Bu sonuçla Büyükçekmece Basketbol, ligde 10. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 3'ü üst üste olmak üzere 11. yenilgisini yaşadı.

GALATASARAY 110 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL 112

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Galatasaray: Izundu 9, Palmer 19, Wallace 12, Göksenin Köksal 3, Sadık Emir Kabaca 13, Young 4, Cummings 13, Blumbergs 3, Samet Geyik 6, Buğrahan Tuncer 21, Gray 7

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Ata Kahraman 6, Starks 25, Franke 26, Bruinsma 16, Sajus 11, Emircan Koşut 4, Love 15, Zagorac 9

1. Periyot: 30-27

Devre: 68-61

3. Periyot: 85-91