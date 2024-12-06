Galatasaray, TFF ve Acun Ilıcalı kavgasına bakanlık el attı iddiası: İbrahim Hacıosmanoğlu acil toplantıya çağırıldı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kavgaya TFF’de katıldı.

"TFF'YE GÜVENİMİZ KALMAMIŞTIR"

Geçtiğimiz günlerde A Spor yayınına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe’nin iş birliği yaptığını söyledi. TFF ve Fenerbahçe’nin yalılarda toplantı yaptığını vurgulayan Özbek, “Bugüne kadar ki duyumlarımız ve uygulamalar çerçevesinde bizim TFF'ye güvenimiz kalmamıştır.” dedi.

ACUN ILICALI, DURSUN ÖZBEK'İ SUÇLADI

Dursun Özbek’in açıklamalarının ertesi günü canlı yayına katılan Acun Ilıcalı ise Dursun Özbek’i TFF’yi tehdit etmekle suçladı. Ilıcalı buluşma iddiaları için ise “Yalı diye bir şey anlatmış, ne anladınız bundan? Federasyon Başkanı'yla Başkanımız Ali Koç buluşmuş diyor. Öyle bir buluşma olmadı” sözlerini sarf etti.

HACIOSMANOĞLU'NUN DURSUN ÖZBEK'E SERT SÖZLERİ

İki kulüp hakkında atışmalar devam ederken kendisi hakkında söylenen sözlere canlı yayında cevap veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Dursun Özbek’e sert sözlerle yüklendi.

Hacıosmanoğlu konuşmasında, “Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Ali Koç bana maaş vermiyor. Siz sokakta konuşulan alçakça şeyleri, Galatasaray gibi bir camia adına nasıl böyle zikredebilirsiniz? Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi siz karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK, HACIOSMANOĞLU'NU ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI İDDİASI

Halk TV'nin haberine göre; söylenen sözler üzerine Galatasaray, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifasını isterken bakanlık olaya el attı ve programın hemen ardından harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.