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  • Galatasaray'dan TFF'ye baskın görüşme. TFF Başkanı yine masaya vurarak konuşacak mı bakalım

Galatasaray'dan TFF'ye baskın görüşme. TFF Başkanı yine masaya vurarak konuşacak mı bakalım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için Riva'ya gitti.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:02
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Galatasaray TFF'yi bastı. Dursun Özbek ve Erden Timur federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi'yle görüşmeye Riva'ya gitti. İşte o görüşme

Galatasaray'dan TFF'ye baskın görüşme. TFF Başkanı yine masaya vurarak konuşacak mı bakalım
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Galatasaray’ın ele aldığı konuların VAR atamaları ve bu atamaları yöneten MHK Başkanvekili Murat Ilgaz olduğu öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur, bu konuyu detaylarıyla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

NASIL BU NOKTAYA GELİNDİ?

Galatasaray, 18 Ekim gecesinde, sosyal medya hesabından "Utanç Vesikası" notuyla bir paylaşımda bulunmuştu.

Sarı-kırmızılılar bu paylaşımında "Galatasaray Spor Kulübü olarak, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftası sonrasındaki manzarayı iki kelimeyle tarif edebiliriz; Utanç Vesikası!

Bugün gelinen noktada açıkça görülüyor ki, futboldaki pozisyon tartışmalarını ortadan kaldırmak adına devreye sokulan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), saha içinde adaletli bir yönetim sağlamaktan ziyade farklı amaçları meşrulaştırmaya çalışmak için yaratılan bir manipülasyon aracı olarak kullanılmaktadır." ifadelerine yer vermişti.

Galatasaray Kulübü, gece yaptığı açıklamanın ardından gün içerisinde yeni bir paylaşım daha yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Adaletten korkanlar belli oldu. Heyecana gerek yok… #TürkFutboluİçinAdalet" denildi.

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e
19.10.2022 12:46
takım dökülüyor tff mi sorumlu  
 
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