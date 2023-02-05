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Derbide sahada gerginlik. Hakem Halil Umut Meler araya girdi

Derbide Galatasaray'ın Mertens'le bulduğu gol sonrası bir pozisyonda sinirler gerildi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 19:54
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Galatasaray Trabzon maçında saha karıştı

Derbide sahada gerginlik. Hakem Halil Umut Meler araya girdi
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Galatasaray 12. saniyede yediği golün şokunu çabuk atlattı. Sarı - Kırmızılılar Trabzonspor karşısında 18. dakikada Mertens'le 1-1'i buldu.

Golün hemen ardından yaşanan pozisyonda Maxi Gomez'in Nelsson'a faulü sonrası sahada ortam gerildi.
Halil Umut Meler, Nelsson ve Eren Elmalı'ya sarı kart gösterdi.

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