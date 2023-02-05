Derbide sahada gerginlik. Hakem Halil Umut Meler araya girdi

Galatasaray 12. saniyede yediği golün şokunu çabuk atlattı. Sarı - Kırmızılılar Trabzonspor karşısında 18. dakikada Mertens'le 1-1'i buldu.
Golün hemen ardından yaşanan pozisyonda Maxi Gomez'in Nelsson'a faulü sonrası sahada ortam gerildi.
Halil Umut Meler, Nelsson ve Eren Elmalı'ya sarı kart gösterdi.
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