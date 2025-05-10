Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçı kaybetmedi

Kaynak: İHA
Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Trabzonspor’a konuk olduğu son 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, Papara Park’ta Trabzonspor ile oynadı.

Müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü. Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihinde oynanan karşılaşmayı 4-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

2022 YILINDA KAYBETTİ

Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı maçta 2-1 yenilen Aslan, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi. Cimbom bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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