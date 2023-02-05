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Derbide ikinci gol geldi. Galatasaray Trabzonspor: 1-1

12. saniyede 1-0 öne geçen Trabzonspor'a Galatasaray'ın cevabı gecikmedi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 19:24
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Galatasaray Trabzonspor: 1-1

Derbide ikinci gol geldi. Galatasaray Trabzonspor: 1-1
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Galatasaray 18. dakikada Mertens'le 1-1'i yakaladı.
Trabzonspor, Galatasaray karşısında 12. saniyede bulduğu gol ile öne geçmişti.

Santradan sonra top Galatasaray kalecisi Muslera'ya kadar geldi.
Muslera, Torreira'ya pasını verdi. Torreira, tekrar Muslera'ya dönmek isterken pası kısa düştü ve Abdülkadir Ömür araya girdi. Abdülkadir, müsait durumdaki Maxi Gomez'e pasını verdi ve Uruguaylı oyuncu boş kaleye topu gönderdi.

Maxi Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Galatasaray filelerine en erken gönderdiği golü kaydetti.

Görüntü bein Sports'tan alınmıştır.

 

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