Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayan derbi maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Sane, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarlli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

GALATASARAY-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Cihan Aydın ilk düdüğü çaldı ve dev maç başladı.

İLK ŞUT GALATASARAY'DAN

4' Maçın ilk şutu Galatasaray'dan geldi. Lucas Torreira uzaklardan kaleyi yokladı ancak şutunda isabeti bulamadı.

TRABZONSPOR KORNERDEN TEHDİT YARATTI

10' Zubkov'un kornerden ortasında Batagov kale önünde müsait pozisyonda istediği gibi vuramadı. Uğurcan üzerine gelen zorlanmadan topu kontrol etti.

OSIMHEN SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

15' Osimhen'in uzaktan sert şutunda gol izni tanımayan Onana topa iki hamlede sahip oldu.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

25' Muçi'nin ceza sahası içerisinde şutunda Sara'ya çarpan top sonrası Trabzonspor penaltı bekledi. Ancak kısa süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

GALATASARAY'A DİREK ENGELİ

28' Sara'nın ortasında Osimhen ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top yan direğe çarparak dışarı gitti.

ABDÜLKERİM UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

30' Abdülkerim Bardakçı uzaklardan çektiği sert şutta çerçeveyi tutturamadı.

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

35' Sara'nın kornerden yaptığı ortadan Lemina ön direkte kafayı vurdu. Arka direkte bekleyen Torreira topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon ofsasyt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.