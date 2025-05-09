Galatasaray Trabzonspor deplasmanında!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

GALATASARAY İLK YARIDA TRABZONSPOR'U DEVİRMİŞTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.

RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.

Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.

HAFTA İÇİ TEKRAR KARŞILAŞACAKLAR

İki takım, yarınki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yarın kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MÜCADELESİNİN SONUCUNA GÖRE ŞAMPİYON OLABİLİRLER

Sarı-kırmızılı camia, Süper Lig'de şampiyonluğu ilan edebilmek için bu akşam yapılacak RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını takip edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakada sarı-lacivertli ekip yenilmesi durumunda Galatasaray'a şampiyonluk için Trabzonspor deplasmanından alınacak 1 puan yeterli olacak. Fenerbahçe, Başahşehir ile berabere kalırsa sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan edebilmek için 3 puana ihtiyaç duyacak.