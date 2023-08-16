Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu

Editör: Barış Atakan
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.
19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İşte 2. hafta maçlarının hakemleri;
Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Galatasaray- Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı.
Editör: Barış Atakan
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.
19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İşte 2. hafta maçlarının hakemleri;