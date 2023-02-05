Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 23. Haftasında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Trabzonspor derbisini bekleyen futbolseverler Galatasaray Trabzon maçının hangi kanalda ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray Trabzonspor saat kaçta hangi kanalda?

Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray Trabzonspor derbisi Nef Stadı'nda oynanacak.

Derbi 5 Şubat Pazar yani bugün saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetirken Galatasaray Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.