Flaş.. Flaş.. Galatasaray Trabzonspor derbisinin 11'leri belli oldu: Sürprizler var

GALATASARAY:
Fernando Muslera
Sacha Boey
Victor Nelsson
Abdülkerim Bardakçı
Leo Dubois
Sergio Oliveira
Lucas Torreira
Barış Alper Yılmaz
Dries Mertens
Kerem Aktürkoğlu
Mauro Icardi
TRABZONSPOR:
Uğurcan,
Larsen,
Hugo,
Denswil,
Eren Elmalı,
Siopis,
Bakasetas,
Abdülkadir Ömür,
Trezeguet,
Lahtimi,
Gomez.
DEV MAÇA SAATLER KALDI
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.
Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.
Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.
Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor.
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