Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi için MHK’den karar çıktı

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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi için MHK’den karar çıktı

Galatasaray’ın Trabzonspor’u 4-3 mağlup ettiği maçın hakemi için MHK’den karar çıktı. Tepkilerin odağındaki hakem Kadir Sağlam’a bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig’de geçen hafta Galatasaray’ın Trabzonspor’u 4-3 mağlup ettiği maçın hakemi Kadir Sağlam tepkilerin odağına yerleşti. Sağlam’ın kararları hem Galatasaray’ın hem de Trabzonspor’un büyük tepkisini çekti.

MHK’DEN KARAR ÇIKTI

MHK, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Maçlarda görevlendirilen hakemlerin yer aldığı listede bir detay herkesin dikkatini çekti.

Geçen hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.

İşte Süper Lig’in 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler:

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