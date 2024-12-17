Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemine sert tepki: Tam bir rezalet

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Sarı kırmızılılar 90+8. dakikada gelen golle maçı 4-3 kazandı. Maçta atılan goller kadar hakemin verdiği tartışmalı pozisyonlar dikkat çekti.

Spor yazarları maçı değerlendirirken oynanan oyun kadar hakem hatalarına da vurgu yapıldı. Yorumlarda “Draguş çok rahat sonucu belirleyecek pozisyonda golü atsa herhalde yapı bir anda çökerdi” ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Trabzonspor’un golünde topun çizgiyi geçip geçmediği konusundaki tartışma için “Tam bir rezalet” yorumu yapıldı.

Spor yazarlarının Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin yorumları şöyle:

İskender Günen (Sabah): Maçın odak noktası hakem. İlk yarıda iki tane sarı kartla değerlendirmesi gereken pozisyonu es geçti. Sivas maçından sonra görsel ve yazılı basında Barış Alper'e yapılan hareket bir hafta boyunca işlendi! Bir gerçeği konuşmak gerek. Üç hafta oynayamaz denen bir oyuncunun, 1 hafta sonra böylesi bir maçta gösterdiği performansı yorumlamak gerekmekte! Bu yaşanılanlar için söylenecek tek söz: Makyavelizm.

VAR'ın yarattığı penaltı ile gelen beraberlik golü! Yazık. G.Saray'ın attığı gol ve penaltı verilen pozisyonu bir kez daha herkesin değerlendirmesi gerekmekte! Sonuç; kayıp olan üç puan ama bir başka gerçek var ki takımın ortaya koyduğu mücadele gücü, büyük takıma yakışan bir olgu. Ama bugün içinde bulunduğumuz futbol ortamında ne yazık ki bazı takımları (!) yenmek inanın kolay değil! Draguş çok rahat sonucu belirleyecek pozisyonda golü atsa herhalde yapı bir anda çökerdi.

Cemal Ersen (Milliyet): Trabzonspor ilk yarıdaki ürkek tavrını bırakınca daha fazlasını yapmak için yüklenmeye başladı. Futbol cesaret ister. Belki kaybedebilirsin ama korkak olmayacaksın. Ardından, hücumcuların işbirliği ve Ozan’ın sayısı geldi. Ve VAR odası kararıyla verilen Galatasaray penaltısı. Malheiro’nun sırtı dönük olarak Mertens’e yaptığı faulün açıklamasını merak ediyorum doğrusu.

Sonrasında yüksek tempolu bir maç izledik. Son düdüğe kadar süren mücadelenin bitiminde sevinen Galatasaray oldu.Sorum şu; Şenol Güneş’in son bölümdeki oyuncu tercihlerinden biri olan genç oyuncu Ali Şahin’in kendi ağlarına attığı golün günahı kime yazılır? Bir haftada Abdullah Avcı’yı gönderenlere soruyorum; Şenol hocanın da kendini revize etmesinin vakti gelmedi mi?

Uğur Meleke: (Hürriyet): Futbol bazen tuhaf, çoğunlukla tahmin edilemez, bu yüzden de kitlelerce sevilen güzel bir oyun. Dün de o güzel oyunun güzel örneklerinden birini izledik Seyrantepe’de. Yedi gol, sayısız pozisyon, bir sürü şahane bireysel performans. Yunus’tan bir Thierry Henry golü... Ali Sami Yen’e bilet alıp giden 50 bin kişi, eminim eğlenceli bir akşam geçirmiş olmanın hissiyle dönmüşlerdir evlerine.

Dünkü şahane maçta birkaç bireysel performansı öne çıkarmak lazım tabii: Güzel asistinin yanına bir de Thierry Henry golü ekleyen Yunus, 36 yaşında top saklama dersi veren Nwakaeme, Galatasaray’da hemen her aksiyonun içinde olan, zekasıyla fark yaratan Mertens, Şenol Güneş’le kurduğu özel bağ ile sürekli yeniden doğan Ozan. Hikayesi ve kahramanı bol bir maçtı gerçekten.

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Nefesleri kesen derbide çok sayıda gol pozisyonu yakaladı Galatasaray! Ama Trabzonspor kalesinde bir 'Uçan Panter Uğurcan Çakır' vardı! Tam maç berabere bitiyor derken, genç oyuncu Ali Şahin, kafa ile topu kendi kalesine gönderdi. Harika derbi için 'hiç bitmesin, sabaha kadar izleyelim' dedik. Kazanan lider Galatasaray oldu! Trabzonspor da oynadığı muhteşem futbolla 'yıkılmadım, ayaktayım' mesajını verdi! Derbi dediğin böyle olur!

Osman Şenher (Milliyet): Son senelerde Süper Lig’de seyrettiğim en tempolu, en mücadeleci maç oldu. İki takım da pozisyonlara girdi. Ama Galatasaray öyle fırsatlar harcadı ki bilhassa Barış Alper’in ‘golü ben atacağım sevdası’ sarı-kırmızılılara pahalıya mal oldu.

Hadi goller kaçtı. Peki yediğin goller... İlk golde Ozan Tufan topa vurmak için yükselirken, Abdülkerim resmen seyretti. İkinci golde Abdülkerim topa dokunsa kornere çıkacak. O ne yaptı? Banza’ya topu kaptırdı, o da gitti golü attı. Yenen üçüncü gol ise tam bir rezalet. Hadi hakemler penaltıyı atlar, ofsaytı atlar... Ama çizgi dışına çıkmış bir topa yapılan ortaya hakem nasıl gol verir. Üstelik bunu VAR hakemi Onur Özütoprak izleyerek gol kararı verdi. Gerçekten ayıp, Türk futboluna günah. Galatasaray puan kaybedip, kaybetmemesi önemli değil. Ama hakemler böyle hata yaparak herkesin güvenini sarsmaya devam ediyor.