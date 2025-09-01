Galatasaray Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı rekor bedelle transfer etti

Galatasaray Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ı bonuslar dahil toplam 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

TRABZONSPOR REKOR TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Trabzonspor Uğurcan Çakır transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır."

Trabzon’un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır’a, Trabzonspor’umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Uğurcan Çakır'a teşekkür etti:

"Alt yapımızdan yetişip A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu.

Bugün, Uğurcan Çakır Trabzonspor’umuza tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ediyor.

Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak.

Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak.

Her şey için teşekkürler Kaptan…"

'TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİNİ KAZANDIRDIM'

Uğurcan Çakır veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil…

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trabzonspor’a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim…

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor’un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük…

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray’dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

Biliyorum, kolay değil…

Ama Trabzonspor’dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulu-muza, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

Ben Trabzonspor’un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

Trabzonspor, benim için bir takım değil… Hayatımın en büyük gururu."