Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak derbi maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UĞURCAN ÇAKIR'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Rams Park'ta deplasman tribününü dolduran Trabzonspor taraftarları sezon başında Galatasaray'a transfer olan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a yönelik maç öncesi küfürlü tezahüratta bulundu.

İKİ TAKIM DA RAMS PARK'A ULAŞTI

Maç öncesi iki takım otobüsleri de stadyuma ulaşırken Trabzonspor kafilesini konakladığı otelden bordo mavili taraftarlar meşalelerle uğurladı. Ayrıca Başkan Ertuğrul Doğan da otele giderek takıma derbi öncesi moral verdi.

OKAN BURUK'TAN LEMINA KARARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezalı Davinson Sanchez'in yerine Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Sarı Kırmızılılar'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo yedek kulübesinde yer aldı.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Sane, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarlli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu

Rams Park’ta nefeslerin tutulduğu dev maçın sonucu zirve yarışını doğrudan etkileyecek. Galatasaray yenilmezlik serisini sürdürüp en yakın takipçisiyle puan farkını açmak isterken Trabzonspor ise yıllar sonra İstanbul’dan zaferle dönerek liderlik umutlarını artırmayı hedefliyor.

GALATASARAY ZİRVEDE

Son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da lige fırtına gibi girdi. İlk 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, evinde 23 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Okan Buruk’un öğrencileri, Trabzonspor karşısında kazanırsa lig tarihinde ilk kez rakibini üst üste 6 kez mağlup etmiş olacak.

TRABZONSPOR ÇIKIŞ YAKALADI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, topladığı 23 puanla haftaya ikinci sırada giriyor. Ligde son dört maçını kazanan bordo-mavililer, İstanbul’da son iki karşılaşmasından da galibiyet çıkararak derbiye özgüvenle geliyor. Trabzonspor, Rams Park’ta kazanması halinde 2022’den bu yana ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

REKABETTE 141. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihte toplamda 141. kez karşı karşıya gelecek. Resmi ve özel 140 maçta Galatasaray 65, Trabzonspor 44 galibiyet aldı; 31 maç ise berabere bitti. Süper Lig’de oynanan 104 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 47, bordo-mavililer 32 galibiyet elde etti.

İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN

İstanbul’da oynanan 52 lig mücadelesinde Galatasaray 29, Trabzonspor 11 kez kazandı. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son iki derbide puan kaybederken bu kez kazanmak istiyor.