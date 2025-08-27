Galatasaray transfer yarışında Manchester devlerini solladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray transfer yarışında Manchester devlerini solladı

Kaleci transferinde Manchester United ve Manchester City ile yarışa giren Galatasaray, Senne Lammens için yaptığı teklifle iki Premier Lig devini de solladı.

Wilfried Singo ile savunmasını güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray kaleci transferinde de atağa kalktı.

Brezilyalı kaleci Ederson için Manchester City ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamayan Sarı Kırmızılılar, sürpriz bir hamleyle rotasını Belçika'ya çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray yönetiminin yetkilendirdiği bir temsilci, Belçika kulübü Antwerp ile masaya oturarak Senne Lammens için resmi teklifte bulundu.

Bu teklifin Galatasaray'ın 23 yaşındaki Belçikalı kalecinin transferi için yaptığı son hamle olduğu ve Manchester City ile Manchester United'ın tekliflerini geri bıraktığı kaydedildi.

Ederson ve Lammens ile ilgili girişimlerini eş zamanlı yürüten Galatasaray kaleci belirsizliğine kısa süre içerisinde son vermeyi planlıyor.

