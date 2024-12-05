Galatasaray, transferde FIFA’ya takıldı

Galatasaray'da ilk hedef bazı isimleri kiralık olarak gönderip, performanslarına göre sezon sonunda karar vermekti, ancak kulüp hesapta olmayan bir engele takıldı.

Sarı kırmızılılar, mevzuat gereği ocak ayında yurt dışına oyuncu kiralayamayacak. Sezon başında beş oyuncusunu Avrupa kulüplerine kiralayan Galatasaray, altıncı olarak da altyapıdan yetişen genç oyuncusu Baran Aksaka’yı Bulgaristan’a kiralık olarak gönderdi.

Fanatik’te yer alan habere göre, devre arasında yabancı kontenjanında yer açmak için Elias Jelert’in menajerine “Kendinize kiralık kulüp bulun” denildi. Ancak tam da bu noktada sarı kırmızılıların karşısına FIFA kuralları çıktı.

FIFA kuralları gereği bir kulüp 1 Temmuz 2024’ten geçerli olmak üzere en fazla altı oyuncuyu kiralık gönderebiliyor. Sarı kırmızılılar 2024-25 sezonu başında Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Matias Ross ve son olarak da altyapıdan yetişen Baran Aksaka’yı kiralık olarak gönderdi.

Sarı kırmızılılar, ocak ayında düzenli forma giymesi için kiralanması düşünülen Elias Jelert, Yusuf Demir’e gelen tekliflere ‘hayır’ demek zorunda kaldı. Aynı şekilde satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri alan Nelsson’a da ‘kiralık’ formülü kapandı.