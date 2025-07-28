Galatasaray transferde yine büyük oynuyor! Öyle bir isme teklif yapıldı ki: Taraftarlar havalimanına akın edecek

Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kaleci takviyesi için gündeme gelen son isim ise dünyaca ünlü İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma oldu.

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GALATASARAY'DAN GIANLUIGI DONNARUMMA'YA DEV TEKLİF

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Donnarumma'ya yüksek bir teklif sundu. Ancak yıldız kalecinin şu aşamada bekleme kararı aldığı belirtildi. Bu nedenle transferin şu an için kolay olmadığı ifade edildi.

Haberin ayrıntılarında,Paris Saint-Germain'in Donnarumma ile yeni sözleşme imzalamaya dair herhangi bir adım atmadığı da belirtildi.

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MANCHESTER CITY DE PUSUDA

Öte yandan Premier Lig devi Manchester City'nin de kalecinin durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Eğer İtalyan file bekçisi, Paris ekibi ile sözleşme yenilemezse İngiliz kulübünün devreye girebileceği belirtildi.

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