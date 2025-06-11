Galatasaray transfere doymuyor: Resmen açıklandı

Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A Ligi takımlarından Reyer Venezia forması ile tamamlayan Amerika ve Bosna Hersek pasaportuna sahip oyun kurucu Kamiah Smalls ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Kamiah Smalls’a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" denildi.

KAMİAH SMALLS KİMDİR?

Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia eyaletinde 17 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi doğduğu şehirde tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için James Maddison University’e kayıt oldu ve NCAA’de forma giymeye başladı. Okuldaki son sezonunda 2019/20’de 29 maçta 18.9 sayı ortalaması yakaladı.

Mezuniyetinin ardından 2020 yazında WNBA takımlarından Indiana Fever tarafından seçildi. Devam eden sezonu yeni takımında 7 maça çıkarak tamamladıktan sonra rotasını Avrupa’ya çevirerek İtalya ligi ekiplerinden Use Scotti Rose Empoli ile sözleşme imzaladı. İtalya’da oynadığı 27 maçta NCAA ortalamalarına yakın performansının ardından 2021/22 sezonunda Polonya Ligi takımlarından Pszczolka Polski Cukier AZS-UMCS Lublin takımına transfer oldu. İstikrarlı performansına burada da devam eden Kamiah 27 lig, 14 EuroCup Women maçında forma giydi. EuroCup’ta 17.6 sayı, 4.9 ribaunt, 4.4 asist ortalamaları yakaladı.

2022 yazında Minnesota Lynx ile WNBA’de mücadele ettikten sonra 2022/23 ve 2023/24 sezonlarında forma giymek üzere Fransa’nın Villeneuve D'Ascq ESB Lille Metropole takımına transfer oldu. Fransa’daki ilk sezonunda 29 kez lig, 14 kez de EuroCup Women’da forma giydi. Villeneuve D'Ascq ESB Lille Metropole takımı ile ikinci sezonunda bu kez EuroLeague Women’da boy gösterme şansı yakalayan Kamiah Smalls 19 EuroLeague maçında 10.0 sayı, 4.1 ribaunt, 3.8 asist, 1.1 top çalma istatistikleri ile sahada yer aldı.

Polonya ve Fransa’daki başarılı sezonlarının ardından yeniden yolu İtalya’ya düşen yeni transferimiz geçtiğimiz sezonu Umana Reyer Venezia forması ile tamamladı. Oynadığı 10 EuroLeague Women karşılaşmasında bir önceki sezon yakaladığı ortalamalara yakın bir performans ile 10.8 sayı, 3.5 ribaunt, 2.9 asist, 1.4 top çalma istatistiklerine ulaştı.

2024 yılında Fransa Ligi’nde şampiyonluk ve 2025 yılında İtalya Süper Kupası’nı kazandı.