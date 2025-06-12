Galatasaray transferi açıkladı

Kaynak: İHA
Galatasaray transferi açıkladı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Arkas Spor’dan pasör çapraz Can Koç’u renklerine bağladı.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Can Koç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Erkek Voleybol Takımımız, pasör çaprazı Can Koç’u kadrosuna kattı. Kulübümüz, 2003 doğumlu genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel voleybol kariyerine 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde başlayan oyuncu, sırasıyla Akkuş Belediyespor ve Arkas Spor forması giydi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara katıldı" denildi.

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