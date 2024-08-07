Galatasaray transferi açıkladı. Formayı giydi imzayı attı

Galatasaray transferi açıkladı

Galatasaray yeni transferini kulübün internet sitesinden resmen açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Ceylan Arısan ile güçlendirdi.

Kulübümüz son olarak Sarıyer Belediyespor’da forma giyen Ceylan Arısan ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

1994 doğumlu orta oyuncu kariyerine Karşıyaka Spor Kulübü’nde başladı. 2008 yılında Eczacıbaşı’na transfer olan oyuncu, 2012 yılında ise Sarıyer Belediyespor’a geçiş yaptı. Daha sonra tekrar Eczacıbaşı’na dönen Arısan, sırasıyla Beşiktaş, Beylikdüzü VİK, Türk Hava Yolları, Çan Gençlik Kale Spor, Feel Volley Alcobendas ve Sarıyer Belediyespor forması giydi.

2024-2025 sezonunda sarı kırmızılı formamızı terletecek olan Ceylan Arısan’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz."