Galatasaray transferi bitirmenin peşinde! Mikautadze için kesenin ağzı açıldı

Galatasaray'da Mikautadze için ısrar devam ediyor. Icardi'nin sezonu kapatmasının sonrasında farklı bir tipte bir forvet arayan Okan Buruk'un Mikautadze'den vazgeçmediği ifade ediliyor.

Bu transferde elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetiminin, yeni bir teklifle Lyon'un kapısını çaldığı iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Mikautadze için Lyon'a 22 milyon euro garanti, 3 milyon eurosu da bonuslara bağlı olmak üzere 25 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.

Lyon'un daha önce 25 milyon euroya sıcak baktığı ancak futbolcuya olan yoğun ilgi sonrası rakamı 30 milyon euroya çektiği aktarıldı.

Galatasaray, Fransız ekibinin son teklife yanıtını bekliyor. Sarı-kırmızılıların transferdeki hamlelerinde bu yanıt etkili olacak.

Mikautadze, Lyon formasıyla bu sezon 22 maçta boy gösterdi.

24 yaşındaki Gürcü futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.