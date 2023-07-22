Galatasaray transferi duyurdu

Galatasaray, Cedric Bakambu transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. Oyuncu, gece saatlerinde İstanbul'a gelecek.

KAYNAK: AA
Galatasaray transferi duyurdu

Galatasaray, Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi için oyuncu ve kulübü Al Nasr ile görüşmelerin başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bu gece İstanbul'a gelecek Cedric Bakambu da sosyal medya hesabından "Bu gece görüşürüz" mesajı paylaşmıştı.

Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti. (AA)

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