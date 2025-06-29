Galatasaray transferi duyurdu: NBA'i sallamıştı

Önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu yeni bir takviyeyle güçlendirdi.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Saint-Quentin forması giyen skorer guard Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

28 yaşındaki ABD’li kanat, 2018 NBA Draftı’nda 13. sıradan seçildikten sonra Los Angeles Clippers, Washington Wizards ve Golden State Warriors‘ta oynadı.

NBA kariyerinde 135 maça çıkan ve 12.5 dakikada 4.0 sayı ortalaması yakalayan Robinson, 2024-25 sezonuyla birlikte ilk kez Avrupa’ya adım atmıştı.

Fransa Ligi’nde %42.8 şut isabeti ve %37.9 üçlük isabetiyle 15.1 sayı üreten Robinson, BCL’de ise %35.2 şut isabetiyle 13.1 sayı kaydetti.