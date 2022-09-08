﻿Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Kimler oynayacak, kimler dışarıda kalacak?

Galatasaray, transfer açıklamalarını peş peşe yaptı. Sarı kırmızılılar dün üst üste kadrosuna yeni yabancı futbolcuları kattığını açıkladı.

Kadrodaki yabancı sayısı 17'ye çıktı. Ancak TFF, 14 yabancıya izin veriyor. Bunların 8'i aynı anda oynayabiliyor.

Ayrıca aynı mevki için yapılan önemli transferler de dikkat çekti. Örneğin 10 numara pozisyonunda Mertens varken, Juan Mata da kadroya katıldı. Santrfor için Seferovic yeni transfer edilmişti, şimde bir de Icardi alındı. Teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerini nasıl yapacağı da merak konusu oldu.

Galatasaray'ın yabancı oyuncuları şunlar:

FERNANDO MUSLERA: Uruguaylı. Kaleci. 36 yaşında.

VICTOR NELSSON: Danimarkalı. Stoper. 23 yaşında.

MATHİAS ROSS: Danimarkalı. Stoper. 21 yaşında.

CHRİSTİAN LUYİNDAMA: Kongolu. Stoper. 28 yaşında.

PATRICK VAN AANHOLT: Hollandalı. Sol bek. 32 yaşında.

LEO DUBOIS: Fransız. Sağ bek. 27 yaşında.

SACHA BOEY: Kamerunlu. Sağ bek. 22 yaşında.

SERGIO OLIVEIRA: Portekizli. Orta sahanın ortası. 30 yaşında.

LUCAS TORREIRA: Uruguaylı. Defansif orta saha. 26 yaşında.

FREDRIK MIDTSJÖ: Norveçli. Defansif orta saha. 29 yaşında.

YUSUF DEMİR: Avusturya vatandaşı. Sağ kanat, forvet. 19 yaşında.

MILOT RASHICA: Kosovalı. Sağ kanat, forvet. 26 yaşında.

DRIES MERTENS: Belçikalı. Orta saha, 10 numara, forvet. 35 yaşında.

JUAN MATA: İspanyol. Orta saha, 10 numara. 34 yaşında.

HARIS SEFEROVİC: İsviçreli. Santrfor. 30 yaşında.

BAFETIMBI GOMIS: Fransız. Santrfor. 37 yaşında.

MAURO ICARDI: Arjantinli. Santrfor. 29 yaşında.